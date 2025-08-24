3.70 BYN
Дудаков о том, какой расклад на переговорном треке по урегулированию украинского конфликта
Штаты, судя по заявлениям Трампа, хотят сделать все для завершения конфликта в Украине, в то время как европейские страны препятствую урегулированию кризиса. О том, какой расклад на переговорном треке по урегулированию украинского конфликта, рассказал российский политолог-американист Малек Дудаков.
Дональд Трамп проявляет инициативу в рамках переговорного трека, пытается договориться, отметил эксперт. "Конечно, есть определенные сложности. Во-первых, внутри администрации Трампа есть разные точки зрения. Есть, например, ястребы, которые хотели бы продолжать конфронтацию с Россией, полагают, что это очень выгодный бизнес для Соединенных Штатов, - пояснил политолог. - Плюс есть, конечно, давление со стороны европейских ястребов, которые продолжают жить в этой парадигме бесконечной войны с Россией".
Эксперт отметил, что переговорный трек сейчас активизируется, рабочие группы проводят контакты по самым разным вопросам, которые сейчас имеются как раздражители в российско-американских отношениях. "Есть надежда на то, что, может быть, в среднесрочной перспективе удастся прийти к какому-то общему знаменателю. Нужно признать, что, конечно, переговорные позиции России и Соединенных Штатов в определенных вопросах расходятся, поэтому нельзя говорить о том, что мы уже достигли консенсуса. Но, тем не менее, мы наблюдаем определенное сближение", - уверен он.
Малек Дудаков:
"В частности, Соединенные Штаты в лице администрации Трампа в кои-то веки начали нас слышать, не просто слушать, но и слышать, и в какой-то степени учитывать наши позиции. Не во всем пока, но хотя бы в каких-то отдельных вопросах. Это уже не может не радовать".
Говоря о необходимости подключения Европы к переговорному процессу, эксперт отметил, что на текущий момент все европейские столицы, за исключением отдельных стран, включая Венгрию и Словакию, занимают радикально антироссийскую позицию. "В будущем, я думаю, что их повестка будет корректироваться, потому, что и за океаном уже другие настроения доминируют. Но сейчас они действительно пытаются ставить палки в колеса переговорного процесса", - считает он.
Малек Дудаков:
"Европейские ястребы пытаются заговорить Трампа, надеясь на то, что таким образом удастся "купить" себе какое-то время. А потом Трамп отвлечется на другие вопросы, потому что у него много других проблем, и сложная внутриполитическая ситуация. В сентябре нужно будет все бюджеты согласовывать. Конфронтация с Китаем и так далее. И, в общем, Трамп отдаст на самотек все, что касается украинского трека, и здесь европейские ястребы развернутся и будут продолжать вести войну с Россией. По-моему, самоубийственная логика. Но это вот примерно то, к чему стремятся сейчас многие представители европейского истеблишмента".
"Нельзя не согласиться со словами Президента Беларуси, что хотелось бы видеть несколько другую позицию со стороны Европы, - подчеркнул эксперт. - И возможно, что мы ее увидим. Не прямо сейчас, но в среднесрочной перспективе. Если мы сейчас посмотрим на многих представителей европейского истеблишмента, в основном они сбитые летчики".