Дук: Подходы к обучению в Академии управления нужно сделать более современными
Подходы к обучению госслужащих и студентов, которые получают первое высшее образование в Академии управления, нужно сделать более современными. Они должны отвечать потребностям экономики и производственной сферы. Таким мнением поделился Денис Дук.
Новый ректор Академии управления при Президенте Беларуси подчеркнул, что упор будут делать на самостоятельную подготовку и качество обучения.
"Учеба сегодня должна по-другому быть построена, то есть делать больше упор на самостоятельную подготовку. Академия предоставит ресурсы для того, чтобы эта подготовка была выполнена на должном уровне. Самое главное - в этих новациях не потерять качество, потому что можно гнаться за модными фишками, но это не наш путь. Мы повышаем эффективность обучения", - отметил Денис Дук.
Академия управления была образована в 1991 году. Четырьмя годами позже ей присвоили статус Президентской. За 30 лет получили образование более 100 тыс. выпускников.
Ежегодно здесь проходят подготовку и обучение свыше 2 тыс. руководителей и специалистов госорганов и организаций.