Движение на самокатах в Минске под строгим контролем ГАИ

Новые правила для пользователей кикшеринга вступили в силу. ГАИ Минска теперь будет следить за их соблюдением с помощью камер фиксации. За нарушение правил грозит предупреждение, штраф и постоянная блокировка в мобильном приложении.

Кроме этого, все арендные сервисы теперь привязаны к специальным парковочным зонам, и оставить самокат можно будет только в их пределах. Появились также и новые тихие зоны, где движение самокатов будет запрещено - например, участок на улице Кирова.