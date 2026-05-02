Движение на самокатах в Минске под строгим контролем ГАИ
Автор:Редакция news.by
Новые правила для пользователей кикшеринга вступили в силу. ГАИ Минска теперь будет следить за их соблюдением с помощью камер фиксации. За нарушение правил грозит предупреждение, штраф и постоянная блокировка в мобильном приложении.
Кроме этого, все арендные сервисы теперь привязаны к специальным парковочным зонам, и оставить самокат можно будет только в их пределах. Появились также и новые тихие зоны, где движение самокатов будет запрещено - например, участок на улице Кирова.
Владельцам персональных самокатов ГАИ напоминает, что максимальная скорость движения составляет 25 км/ч, а езда на одном самокате вдвоем является грубым нарушением правил безопасности.