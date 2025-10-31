Движение по обновленному путепроводу на пр. Независимости в Минске запустят в ночь на 1 ноября

Долгожданный старт трафика в самом сердце Минска. Путепровод, связывающий проспект Независимости и улицу Московскую, откроют для движения транспорта в ночь на 1 ноября.

С 4 часов утра водителям можно будет прокладывать маршруты в привычном режиме через центр столицы.

Реконструкция масштабного и важнейшего узла началась в феврале. Сегодня мост построен фактически заново: новые опоры, перекрытия, датчики износа. Срок его эксплуатации - около 50 лет.

"Открытие движения будет произведено сегодня ночью. Поставленной задачей был капитальный ремонт существующего путепровода путем изменения расчетной схемы по пролетным строениям - т. е. с территории железной дороги, где находилось очень много опорных частей путепровода, они были демонтированы, и вся схема именно на уровне железной дороги была заменена на трехпролетное строение полностью металлического состава", - рассказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.

Зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун отметил, что, согласно проекту, ремонт моста должен был длиться 24 месяца, но работники предприятий "Мостострой", "Гордорстрой" и управления дорожно-мостового строительства трудились круглосуточно и без выходных дней, в результате чего путепровод на проспекте Независимости откроется раньше запланированного срока.

На выходных движение отрегулируют окончательно. Водители привыкнут к новой схеме движения - без объезда. В ближайшее время строители благоустроят прилегающую территорию.