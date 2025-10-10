Движение транспорта на ул. М. Богдановича будет ограничено с 11 октября

Об изменениях в городском трафике. По улице Богдановича в столице движение на паузе с 11 октября, причем для всех видов транспорта - от улицы Веры Хоружей до Кульман в обоих направлениях, а также на пересечении Хоружей и Богдановича в одном направления.



Это связано со строительством третьей линии метро. Участок улицы будет закрыт на несколько лет до завершения работ.



Водителей просят учитывать этот факт при построении маршрута. Общественный транспорт для объезда будет использовать улицы Хоружей, Коласа и Кропоткина. Для автобуса № 25 появится новая конечная остановка "Кульман".