Дворец Независимости открыл свои двери для сотрудников холдинга "Атлант"

Дворец Независимости снова гостеприимно распахнул свои двери для гостей. На этот раз для 120 сотрудников холдинга "Атлант".

Отметим, что завод находится прямо через дорогу от Дворца. Как признались сегодня сами гости по пути на работу, и, уезжая домой, желание посетить символ белорусской государственности не покидало никогда. И вот, мечты сбываются!

Показать подписчикам резиденцию главы государства - некоторые гости вели прямые эфиры в соцсетях.

Экскурсантам рассказали историю создания Дворца, показали убранство, знаменитые залы и кабинеты, где решают стратегически важные для государства вопросы.

Николай Мытник, начальник цеха пластмасс ЗАО "Атлант":

"Часто видел Дворец по телевизору. Когда выхожу с работы, то тоже видно это большое красивое здание. Мечтал здесь оказаться, прикоснуться к нашей истории. Смотрел инаугурацию, но вживую здесь побывать намного интереснее, более красочно".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7703c-d942-4f18-8fee-0d63982e0b7a/conversions/5f63b6b5-95db-4582-b677-551620b02f4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7703c-d942-4f18-8fee-0d63982e0b7a/conversions/5f63b6b5-95db-4582-b677-551620b02f4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7703c-d942-4f18-8fee-0d63982e0b7a/conversions/5f63b6b5-95db-4582-b677-551620b02f4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7703c-d942-4f18-8fee-0d63982e0b7a/conversions/5f63b6b5-95db-4582-b677-551620b02f4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Память будет на долгие годы. Потому что когда наш Президент Александр Григорьевич тут решает многие вопросы, то многие проблемы решаются", - поделился Игорь Прохорчик, начальник участка ЗАО "Атлант".

Александр Кравченко, начальник цеха ЗАО "Атлант":

"Как глубоко верующий в храме - вот такие ощущения. Конечно, прикоснуться ко всему этому. Часто ездили мимо и всегда мечтали побывать. И вот оно, свершилось".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b7c570-2c65-4274-b61e-2fe932fe0d02/conversions/742374c4-3e02-4433-b582-db0696be0d51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b7c570-2c65-4274-b61e-2fe932fe0d02/conversions/742374c4-3e02-4433-b582-db0696be0d51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b7c570-2c65-4274-b61e-2fe932fe0d02/conversions/742374c4-3e02-4433-b582-db0696be0d51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80b7c570-2c65-4274-b61e-2fe932fe0d02/conversions/742374c4-3e02-4433-b582-db0696be0d51-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я в восторге от любого зала. Больше всего мне Зеленый понравился. Люстры - это, конечно, шедевр. То, что вообще можно увидеть своими глазами такую красоту, то, что наш Президент нам разрешил прикоснуться к этой красоте, за это, конечно, большое ему спасибо", - прокомментировала Светлана Контяба, бухгалтер Барановичского станкостроительного завода - филиала ЗАО "Атлант".

"То, что мы видим сегодня своими глазами, заслуживает восхищения. Восхищение достижениями Республики Беларусь, восхищение нашим потенциалом, нашим инженерным подходом к реализации, нашим творчеством, когда мы видим оформление в залах. Безусловно, возникает гордость за Республику Беларусь, - рассказал Александр Мошко, заместитель гендиректора ЗАО "Атлант". - После того, как мы посетили Дворец Независимости, наш коллектив обязан своим трудом выводить Республику Беларусь на новые уровни и в техническом, и в экономическом плане".