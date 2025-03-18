Единый билет на несколько направлений - "Белавиа" и "Ред Вингс" теперь выполняют совместные рейсы

Авиакомпании "Белавиа" и российская "Ред Вингс" приступили к выполнению совместных рейсов в рамках нового код-шерингового соглашения. Теперь пассажиры могут приобрести единый билет на рейсы из Беларуси и обратно с пересадкой в Санкт-Петербурге, Казани или Екатеринбурге. Об этом сообщает БЕЛТА.

Соглашение распространяется на рейсы, вылетающие с 18 марта по следующим направлениям: Минск/Гомель/Брест - Санкт-Петербург - Ярославль, Минск/Гомель/Брест - Санкт-Петербург - Калуга, Минск - Казань - Челябинск, Минск - Екатеринбург - Алматы, Минск - Екатеринбург - Новокузнецк, Минск - Екатеринбург - Барнаул.