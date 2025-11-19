Единый день приема граждан провели в Гродненской области: с какими вопросами обращались белорусы

19 ноября сенаторы провели единый день приема граждан в Гродненской области. Встречи состоялись в администрациях всех районов западного региона. Обращения самые разные - от вопросов трудоустройства до проблем ЖКХ и финансовых споров.

Кто-то с наболевшим вопросом уже обращался в разные инстанции, для кого-то подобный визит в местный исполком происходит впервые. Проблема у каждого своя, как и ее решение. В Сморгонском райисполкоме на контроле были разные темы: здравоохранение, финансы и нормализация земельного участка.

Звучали вопросы об изменении законодательства (в сфере назначения пенсий и перерасчета коммунальных услуг), подняли темы здравоохранения, а также финансовые вопросы. Большинство из них требует детального изучения, поэтому предметно определены шаги к разрешению проблем.

Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В этом году мы такой формат выездных приемов практикуем минимум раз в квартал. В рамках плана законопроектной деятельности у нас планируются комплексные корректировки в Жилищный кодекс. Они отрабатываются в том числе и на уровне правительства и Министерства жилищно-коммунального хозяйства".

Для детального изучения обращения направляются в профильные ведомства. Не остается в стороне и местная власть.

Андрей Гордей, председатель Сморгонского райисполкома:

"Сегодня житель города обратился по обустройству велодорожки, то есть усовершенственного покрытия, потому что прошло уже много времени, более 15 лет. Этот вопрос взят лично на контроль. В следующем году непосредственно работы по благоустройству данной дорожки будут проведены".

Тема "от земли" (состояние дорог) волновала и жителей Новогрудского района. В соседнем - Кореличском - обращения касались имущественного вопроса.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности:

"Это позволяет нам почувствовать пульс общества, помочь гражданам, выслушать предложения и рекомендации, которые могут найти свое отражение в дальнейшей законотворческой работе в плане улучшения законодательства".

Жители Лидского района обратились по вопросам оформления документов на земельный участок, начисления пенсий гражданам, а также улучшения законодательства в целях ликвидации иждивенчества в стране.

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам:

"Такие выездные приемы - это польза как для граждан, так и для нас. На приеме в городе Лида многие благодарили сотрудников исполкома, председателя исполкома за то, что откликаются на вопросы, которые возникают периодически".

На приеме у председателя Совета Республики были слышны голоса со всей страны. Например, многодетный отец обратился с просьбой о продлении аренды земельного участка, на котором находится его торговый павильон. Председатель поручила продлить срок до выхода его жены из декрета.

За январь - октябрь 2025 года члены Совета Республики провели более 630 личных приемов, свыше 300 телефонных линий. Кроме того, рассмотрено около 6,4 тыс. обращений - это на 5 % больше, чем за 10 месяцев 2024 года.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это показатель работы власти на местах, показатель работы в целом руководителя предприятия или организации. Сегодня этот прием - подтверждение того, что на местах надо более глубоко вникать в те вопросы, которые поступают от работников предприятий. Мы это увидели. Актуальность еще будет и потому, что политика, которая проводится в стране, направлена прежде всего на то, чтобы люди ощущали постоянно справедливое отношение к себе".