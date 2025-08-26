ЕЭК обновила перечень детских игрушек, ввоз которых должен соответствовать требованиям техрегламента

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила новый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности игрушек", в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

"Перечень разработан для реализации порядка ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия. В него включены 55 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС к игрушкам, предназначенным для детей в возрасте до 14 лет", - пояснили в ЕЭК.