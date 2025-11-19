Эффективность национальной антиотмывочной системы - 20 ноября в проекте "На контроле Президента"

Как сберечь свои деньги в век молниеносного развития цифры? Ведь сейчас, чтобы похитить деньги с карточки или профинансировать терроризм, преступникам порой даже не нужно выходить из дома.

Транснациональные организованные группы или мошенники-одиночки сегодня легко пересекают виртуальные границы между государствами, используют возможности интернета и пробелы в законодательстве разных стран.