Пограничники Беларуси приняли участие в республиканской акции "Лес! Дабро! Парадак!"

С середины марта в Беларуси проходит республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!".

В течение месяца ее участники помогают наводить порядок в лесных массивах и высаживают новые деревья.

Военнослужащие органов пограничной службы также активно включились в работу. В Сморгонском районе более сотни человек высадили лес под руководством заместителя председателя Госпогранкомитета.