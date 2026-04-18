3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Пограничники Беларуси приняли участие в республиканской акции "Лес! Дабро! Парадак!"
Автор:Редакция news.by
С середины марта в Беларуси проходит республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!".
В течение месяца ее участники помогают наводить порядок в лесных массивах и высаживают новые деревья.
Военнослужащие органов пограничной службы также активно включились в работу. В Сморгонском районе более сотни человек высадили лес под руководством заместителя председателя Госпогранкомитета.
Всего за время акции пограничники высадили более 110 гектаров леса.