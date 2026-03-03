Экономика или мораль - эксперт рассказала о циничной подоплеке эскалации вокруг Ирана
Эскалация вокруг Ирана меняет не только карту Ближнего Востока, но и саму систему международных отношений. На фоне боевых действий и громких заявлений все отчетливее проступает истинная подоплека конфликта - экономика, ресурсы и борьба за уровень потребления. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
События в Иране развиваются по циничному сценарию, уже знакомому миру по другим конфликтам. Переговоры идут, стороны договариваются - и тут же следует удар. "Очень удручает то, что это происходит на фоне ведущихся договоренностей. Беларусь столкнулась с этим на примере минских договоренностей. Мы помним эти улыбающиеся лица европейских лидеров, которые выходили и говорили о конструктивном диалоге. В рамках акции в Иране тоже все происходит на фоне договоренностей. Удар планировался заранее", - констатировала доктор философских наук Светлана Винокурова.
Иран пошел на уступки, Оман выступал посредником в переговорах в Женеве. Казалось бы, атмосфера доверия. Но, по словам эксперта, "эта форма лжи и предательства говорит о том, насколько нарушаются элементарные морально-этические нормы в рамках международных процессов".
За риторикой о ядерной угрозе и смене режимов стоит простая экономика. "Активизируется военно-промышленный комплекс, заводы загружены заказами", - пояснила Светлана Винокурова. При этом она подчеркнула: "Никого еще война не подняла на высоты. И ни в одном регионе, где вмешивались Соединенные Штаты, не достигнут экономический прогресс".
Особенно цинично, по мнению собеседников, звучат прямые заявления американского лидера, срывающие маску с истинных мотивов. "Политика и мораль - вещи не всегда коррелирующие. Этические нормы касаются жизни и благополучия каждого человека, а политика обеспокоена спокойствием массы. В жертву иногда приносятся целые народы", - подчеркнула эксперт.
Эксперт обращает внимание на глубинный цивилизационный конфликт. Воспитанные в потребительском обществе граждане Америки и Европы не готовы жертвовать комфортом. "Отказаться от прогресса очень сложно. Маркс когда-то говорил: прогресс пьет нектар своих побед из черепов им же убитых. Потребление возведено в абсолют, оно рождает комфорт. Очень сложно снизить этот уровень, согласиться с ограничениями", - отметила Светлана Винокурова. И пока это так, мир будет оставаться заложником войн, ведущихся за ресурсы и уровень жизни.