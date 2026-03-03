Экономика или мораль - эксперт рассказала о циничной подоплеке эскалации вокруг Ирана

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fca5f00-cc6c-44ef-8f02-af799590baf9/conversions/2bd001b7-a713-4962-85f6-11f56e03bc12-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fca5f00-cc6c-44ef-8f02-af799590baf9/conversions/2bd001b7-a713-4962-85f6-11f56e03bc12-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fca5f00-cc6c-44ef-8f02-af799590baf9/conversions/2bd001b7-a713-4962-85f6-11f56e03bc12-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fca5f00-cc6c-44ef-8f02-af799590baf9/conversions/2bd001b7-a713-4962-85f6-11f56e03bc12-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Эскалация вокруг Ирана меняет не только карту Ближнего Востока, но и саму систему международных отношений. На фоне боевых действий и громких заявлений все отчетливее проступает истинная подоплека конфликта - экономика, ресурсы и борьба за уровень потребления. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

События в Иране развиваются по циничному сценарию, уже знакомому миру по другим конфликтам. Переговоры идут, стороны договариваются - и тут же следует удар. "Очень удручает то, что это происходит на фоне ведущихся договоренностей. Беларусь столкнулась с этим на примере минских договоренностей. Мы помним эти улыбающиеся лица европейских лидеров, которые выходили и говорили о конструктивном диалоге. В рамках акции в Иране тоже все происходит на фоне договоренностей. Удар планировался заранее", - констатировала доктор философских наук Светлана Винокурова.

Иран пошел на уступки, Оман выступал посредником в переговорах в Женеве. Казалось бы, атмосфера доверия. Но, по словам эксперта, "эта форма лжи и предательства говорит о том, насколько нарушаются элементарные морально-этические нормы в рамках международных процессов".

За риторикой о ядерной угрозе и смене режимов стоит простая экономика. "Активизируется военно-промышленный комплекс, заводы загружены заказами", - пояснила Светлана Винокурова. При этом она подчеркнула: "Никого еще война не подняла на высоты. И ни в одном регионе, где вмешивались Соединенные Штаты, не достигнут экономический прогресс".

Особенно цинично, по мнению собеседников, звучат прямые заявления американского лидера, срывающие маску с истинных мотивов. "Политика и мораль - вещи не всегда коррелирующие. Этические нормы касаются жизни и благополучия каждого человека, а политика обеспокоена спокойствием массы. В жертву иногда приносятся целые народы", - подчеркнула эксперт.