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Экономисты и финансисты побывали во Дворце Независимости
Дворец Независимости сегодня вновь принимал гостей и, как всегда, гостеприимно. Увидеть своими глазами монументальное сооружение смогли больше 100 человек.
Ярким на эмоции и впечатления выдался этот день для сотрудников двух ведомств: Министерства экономики и Министерства финансов. Экскурсанты - от руководителей до молодых специалистов. Кто-то из них уже бывал во дворце по работе, но большинство впервые. Величие, силу и мощь символа белорусской независимости отметил каждый.
Мария Флоряну, замначальника главного управления Министерства экономики Беларуси:
"Я шла с такими ожиданиями, что это будет что-то невероятное, грандиозное, которое отражает масштаб личности нашего главы государства, которое отражает величие нашего народа. И оправдались полностью ожидания, даже превзошли. Это настоящее место силы".
Знакомство с залами, где проходят рабочие будни главы государства и международные встречи, экспозиция с подарками от зарубежных гостей и самый большой в Беларуси зал торжественных церемоний. Сегодняшнюю экскурсию во Дворец Независимости с большим нетерпением гости ждали около полугода. Для каждого это честь и память на долгие годы.
Мария Внучко, главный специалист отдела главного управления Министерства финансов Беларуси по г. Минску:
"Чувствуешь, что ты из самой лучшей страны, самой красивой страны, потому что это все-таки сделано именно нашим народом, нами. И это каждый должен знать".
Дмитрий Пыл, замначальника главного управления Министерства экономики Беларуси:
"Телевизор не может передать, насколько здесь ощущается дух, атмосфера, которая здесь царит. Можно почувствовать, в какой атмосфере работают два государства. Для меня это гордость, как и, я думаю, для многих белорусов. Такие мероприятия надо проводить побольше, почаще".
Владимир Лобанов, начальник главного управления Министерства экономики Беларуси:
"В этих залах, в этом дворце принимаются решения мирового значения. И я думаю, что каждый белорус, каждый человек хочет быть причастен к какой-то частичке, ощущать эти решения, которые принимались во благо, в первую очередь, белорусского народа".
Двери Дворца Независимости много лет открыты для гостей по поручению Президента. Попасть на экскурсию можно и не выходя из дома. Посетить залы главного символа белорусской независимости можно виртуально, зайдя на официальный сайт Президента.