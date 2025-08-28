Экономия и комфорт. О всех плюсах зеленого транспорта рассказали владельцы и специалисты

На дорогах Беларуси становится все больше электрокаров. Только за последнюю пятилетку рост в 8,5 раза. Такой динамике способствует и развитие инфраструктуры для зеленого транспорта. А вскоре на трассах и оживленных улицах появятся зарядные станции по аналогам привычных АЗС.

Экологичность, комфорт и экономичность привлекают в электротранспорте потребителей. Для белорусов такие машины стали неотъемлемой частью жизни.

Сейчас количество электромобилей в стране составляет более 30 тыс. Для сравнения, в 2020 году на дорогах нашей страны таковых было до сотни единиц. Уже несколько месяцев Виктория пользуется авто на электрической тяге. Перед покупкой новой машины всей семьей тщательно изучили вопрос, взвесили за и против, в итоге сделали выбор в пользу электромобиля.

"На электроэнергии ездить, конечно, выгоднее, примерно в 2 раза дешевле, чем на топливе, - рассказывает Виктория Мухатова. - Раньше у меня был автомобиль на бензине, конечно, расходы там были значительно выше, чем сейчас на электроэнергии".

Делая выбор в пользу электрокара, первое, к чему придется приноровиться водителю, - зарядка. Маршрут поездки стоит планировать заранее, чтобы остаться на ходу. Сегодня зарядки доступны на парковках, в торговых центрах, отелях.

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: "В основном все электрозарядные станции размещаются в местах, где обычно бывает много людей, прежде всего в жилых районах. Это основные точки установки зарядных станций".

В Беларуси работает государственный портал для установки зарядных станций

С 1 мая текущего года в Беларуси работает государственный портал для установки зарядных станций. Также для удобства потребителя на просторах сети Интернет можно отыскать карту зарядных станций.

Андрей Котик, заместитель гендиректора компании "Белоруснефть": "Недавно был принят комплекс мер, направленных на увеличение количества электромобилей до 300 тыс. к 2030 году. Прогноз на этот год - 50 тыс. машин. Это приведет к серьезным изменениям и создаст значительные возможности для потребления электроэнергии. Рост атомной энергетики - это одновременно и серьезный вызов, и большие перспективы".

В Беларуси уже выпущена опытно-промышленная партия электромобилей, где вся компонентная база электрической силовой установки изготовлена и выпущена на белорусских предприятиях. Это результат труда отечественной науки. Раньше электрокары в нашей стране не производили, готовые машины завозили из Китая.

Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: "Все это разработано и произведено в Беларуси, на отечественных предприятиях. Вся электроника и программное обеспечение - белорусские, что в свою очередь в определенной степени гарантирует нам долгий срок эксплуатации и поддержку на протяжении всего жизненного цикла".