Экоразговор в глобальном масштабе. В Минске стартовала международная выставка ECOLOGY EXPO - 2025

В основе, конечно, экологическая политика Беларуси. Это и наведение порядка на земле, озеленение городов, восстановление лесов как легких всей Европы. Везде нужны сбалансированные подходы. Запрос на экологию в странах сейчас растет рекордными темпами. И Беларусь готова быть на передовой.

19 августа в Минске стартовала международная выставка ECOLOGY EXPO. Кто приехал за нашим опытом?

Зеленые инновации для устойчивого будущего - девиз нынешнего EXPO. Выставка заметно подросла относительно предыдущих лет как по количеству участников, так и по числу международных экспертов. Да, наша страна уже развивает такие технологии, которые перенимают другие страны. Беларусь работает на благо будущих поколений и сохранение природного разнообразия.

В эти дни Минск - центр экологического разговора, причем в глобальном масштабе. По географии зарубежных делегаций хоть изучай карту миру - от Латинской Америки до Восточной Азии. С учетом белорусских компаний на EXPO около 200 участников. Среди них те, кто разрабатывает или уже внедрил на свои производства технологии со словом "эко".

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Интерес к экологии достаточно высок. Обширно представлена делегация наших партнеров и друзей - это Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Они представлены как на региональном, так и на федеральном уровне".

Алишер Саломов, представитель делегации Министерства экологии Узбекистана:

"Интересно изучить передовой опыт Республики Беларусь в вопросах охраны окружающей среды, экологии, инновационных технологий. Потому что в настоящее время вопросы экологии глобальны, они не имеют границ".

Да, забота об экологии не знает границ. Как в принципе и не терпит отложенных решений. Инвестиции в зеленые технологии - инвестиции в будущее. И Беларусь давно поставила знак равно между этими понятиями.

Светлана Мацкевич, главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов":

"У нас 39 % коммунальных отходов сегодня отправляется на вторичное использование, возвращается в экономику в качестве ценных каких-то материалов, ресурсов. Также у нас строятся новые мусороперерабатывающие заводы. Сейчас мы можем говорить о 10 заводах. Это крупные объекты по переработке отходов. 81 сортировочная линия работает в Республике Беларусь".

Серьезно расширила экоповестку в нашей стране БелАЭС. Ее энергия стала толчком к развитию зеленого транспорта.

Электрокары на наших дорогах теперь не только ради престижа. Все больше машин на электрической тяге и в городских автопарках. И уже буквально на днях белорусские энергетики возьмут новую планку выработанной электроэнергии в 50 млрд кВт⋅ч.

Михаил Пигулевский, руководитель группы производственно-технического отдела Белорусской атомной электростанции:

"Доля Белорусской АЭС сегодня составляет 40 % выработки электроэнергии. С точки зрения мощности, вы все знаете, это 2400 мегаватт. А мы готовы, как мы энергетики, поставлять эту электроэнергию безопасную, экологически чистую".

А что можно увидеть здесь, на БелЭкспо в эти дни? Во-первых, образец белорусского электрокара, Академия наук разместила целый ботанический сад, на глаза попадается и зеленая машина. Бобруйскагромаш презентовал новинку - измельчитель древесных отходов.

Таких на предприятии изготовили пока 3, но запросы на эту технику поступают, в том числе и с дальнего зарубежья. Белорусский производитель готов закрыть потребности.

Юрий Щетков, ведущий специалист ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш":

"На сегодняшний день у нас есть заявки из Российской Федерации, из африканских стран именно на эту машину. Собственно, большой спрос именно белорусских предприятий. Нам поступает множество заявок именно на такую среднюю машину, которая бы позволяла перерабатывать легкие отходы, ветки, тонкие лесоматериалы в древесную щепу".