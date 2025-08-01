Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему в Украине процветает коррупция

"Я вам хочу сказать, что такого масштаба коррупции, который процветает сейчас при Зеленском, ну, я даже не знаю, с чем можно сравнить. Тут, кстати, объективности ради надо сказать, такие масштабы коррупции стали возможны просто потому, что огромный поток финансового ресурса, западных средств, хлынул на Украину, чего не было раньше. Соответственно, и масштабы коррупции, объемы, скорости, все поменялось. Такой коррупции масштабной, системной, которая процветает при Зеленском, за весь период независимости я даже не берусь сравнивать с кем бы то ни было из предшественников Зеленского. Вот, он не выбился абсолютно из колеи, он красиво зашел в предвыборную кампанию, красиво зашел на пост президента с большими надеждами, люди верили, не системный политик, он будет не такой, как все, но на самом деле он оказался прямо на вершине этой коррупционной пирамиды", - прокомментировал Спиридон Килинкаров.