Экскурсии, квесты, выставки - какие развлечения подготовил Минск для школьников на время каникул

В Беларуси стартовали весенние каникулы. Дети проводят время в дневных оздоровительных лагерях на базе школ, посещают центры дополнительного образования. В планах экскурсии, квесты и мастер-классы.

Время на каникулах школьники проводят не менее насыщенно, чем на уроках. Так, во Дворце детей и молодежи на этой неделе царит особая атмосфера - театральная. Для участников праздника подготовили квест-игру по актерскому мастерству, творческие выступления, фотозоны.

Ксения Юхас, куратор городского проекта "Школьный театр":

"Мы организовываем мероприятия в рамках этого проекта, сегодня в преддверии Международного дня театра, который празднуется 27 марта, мы проводим городской праздник "Театральный формат". Он состоит из двух частей - развлекательный и конкурсный".

В Минске на этой неделе будут работать 260 оздоровительных лагерей на базе учреждений образования - с насыщенной программой. Так, в 121-й школе упор делают на спортивные квизы и творческие интерактивы. А еще в планах визит в Детский технопарк, Музей истории Великой Отечественной войны, кинотеатр.

Жанна Давидович, директор СШ № 121 г. Минска им. М. Ф. Егорова:

"Девиз наших каникул - "Каникулы - пора активная", ведь есть возможность посетить музеи, сходить в театры, съездить на экскурсии. Поэтому мы стараемся на всех каникулах делать такую программу, чтобы детям было интересно".