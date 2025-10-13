В экспертном сообществе до сих пор активно обсуждают итоги заседания cаммита лидеров стран Содружества. По мнению экспертов, в условиях внешнего давления такие встречи становятся необходимостью для сохранения единства и поиска совместных решений.

"Запад не оставляет попыток разделить наши страны для того, чтобы ослабить каждого. Потому что если наши страны будут едины, в едином порыве и в единой конве, то, конечно, Западу не получится добиться своих целей. Они, я напомню, пытаются в таких странах, как Молдова, Армения просто уничтожить национальную идентичность, уничтожить просто народы. И именно в этом контексте Содружество Независимых Государств имеет важнейшее значение. Очень важно, чтобы лидеры наших стран встречались, говорили".