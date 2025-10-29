3.70 BYN
Эксперт Баранов оценил Минск как универсальную переговорную площадку
В белорусской столице продолжается III Минская конференция по евразийской безопасности. О мире у нас говорят на разных языках сотни участников и экспертов почти из 50 стран.
29 октября проходят тематические секции.
Роман Баранов, директор Центра развития евразийских коммуникаций, оценил Минск как универсальную переговорную площадку, где абсолютно разные точки зрения могут находить общий язык и обсуждать все что угодно без каких-то либо препонов.
Первое, Беларусь расположена в центре Европы, входит в состав региона Восточная Европа.
Второе, по его словам, благодаря нашим двум стратегическим внешнеполитическим партнерам (Китай и Россия - прим. ред.) непосредственно Минск обзавелся очень комфортными площадками для проведения такого уровня мероприятий, как данная международная конференция по евразийской безопасности.
И последнее: "Это в целом миролюбивый характер нашей внешней политики и очень такая строгая, что ли, готовность вести и поддерживать этот диалог. И мы всегда об этом заявляем и демонстрируем это стремление со всех площадок, в том числе международных, в рамках многосторонней дипломатии и не только".