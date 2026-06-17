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Эксперт Беленченко: Борьба за историческую память - это глобальный тренд

Музей истории Великой Отечественной войны
Фото: "Беларусь 24"

Борьба за сохранение исторической памяти сегодня является одним из ключевых глобальных трендов. При этом подходы разных стран к этому вопросу существенно различаются. Об этом заявил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

По его словам, Беларусь в этом вопросе не одинока. "Борьба за историческую память - это глобальный тренд. И Беларусь не уникальна в этом. Мы видим такие же примеры и действия на территории постсоветских стран, которые ратуют за сохранение исторической правды. И когда говорят "историческая память", безусловно, это память об итогах Второй мировой либо Великой Отечественной войны", - отметил эксперт.

В то же время Никита Беленченко обратил внимание на принципиально иной подход к исторической памяти на Западе. "В Европе пытаются оправдать колониальное прошлое. В Соединенных Штатах пытаются приподнять действия президентов США. То есть это все относительно не новое, но оно абсолютно противоположно", - подчеркнул он.

И, конечно, если мы говорим об итогах Второй мировой войны (либо Великой Отечественной), самое абсурдное - это сравнение советского солдата с оккупантом, а советское прошлое и действия советского руководства с нацистской Германией. Это то, что чуждо нам, мы не можем это принять.
Никита Беленченко

По мнению директора Центра, за такими действиями стоит конкретная политическая цель. "Они пытаются поставить на один уровень с нацистским прошлым ту историю Республики Беларусь либо Советского Союза и всяческим образом не только принизить, но и изменить сознание людей, дабы в последующем оно было лояльно к действиям западных элит", - заключил он.

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ОбществоИстория

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Актуальное интервью