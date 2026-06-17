Эксперт Беленченко: Борьба за историческую память - это глобальный тренд

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Борьба за сохранение исторической памяти сегодня является одним из ключевых глобальных трендов. При этом подходы разных стран к этому вопросу существенно различаются. Об этом заявил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

По его словам, Беларусь в этом вопросе не одинока. "Борьба за историческую память - это глобальный тренд. И Беларусь не уникальна в этом. Мы видим такие же примеры и действия на территории постсоветских стран, которые ратуют за сохранение исторической правды. И когда говорят "историческая память", безусловно, это память об итогах Второй мировой либо Великой Отечественной войны", - отметил эксперт.

В то же время Никита Беленченко обратил внимание на принципиально иной подход к исторической памяти на Западе. "В Европе пытаются оправдать колониальное прошлое. В Соединенных Штатах пытаются приподнять действия президентов США. То есть это все относительно не новое, но оно абсолютно противоположно", - подчеркнул он.

И, конечно, если мы говорим об итогах Второй мировой войны (либо Великой Отечественной), самое абсурдное - это сравнение советского солдата с оккупантом, а советское прошлое и действия советского руководства с нацистской Германией. Это то, что чуждо нам, мы не можем это принять. Никита Беленченко