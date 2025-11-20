"Я абсолютно не верю в то, что такое может быть в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии или Венгрии. Поскольку мы знаем, что такое демократия европейского разлива на примере той же Молдавии, той же Румынии, где можно отменить результаты выборов, если они неугодны тем, кто заказывает эту игру, и тем, кто оплачивает банкет. Примерно то же самое мы слышали от Анналены Бербок, которая сказала, что ей абсолютно без разницы, что там думает население Германии, у нее есть политическая целесообразность, именно исходя из нее она и будет действовать, - отметил Соломон Бернштейн - блогер, политический аналитик (Латвия). - В Беларуси, как можно наблюдать, процесс происходит немножечко иначе. Здесь все-таки у тех, ради кого существует государство, через представителей от каждого трудового коллектива, от каждой общественной организации могут быть отправлены наверх какие-то запросы. И для меня, как для нового члена белорусского общества, это абсолютно непривычно. Я до сих пор не знаю, как с этим жить? Поскольку у меня вообще большую часть жизни никто не спрашивал, я был у себя на родине лишен политических прав. И для меня вот это, конечно, очень непривычно".