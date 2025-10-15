Эксперт Чжао Хуэйжун назвала направления для стратегического партнерства Беларуси и Китая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d506d67d-5664-4262-ab16-87706e3e62c7/conversions/3b2d34fa-8bc8-4e56-a755-3a5988a6569b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d506d67d-5664-4262-ab16-87706e3e62c7/conversions/3b2d34fa-8bc8-4e56-a755-3a5988a6569b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d506d67d-5664-4262-ab16-87706e3e62c7/conversions/3b2d34fa-8bc8-4e56-a755-3a5988a6569b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d506d67d-5664-4262-ab16-87706e3e62c7/conversions/3b2d34fa-8bc8-4e56-a755-3a5988a6569b-xl-___webp_1920.webp 1920w

По итогам недавней встречи президентов Александра Лукашенко и Си Цзиньпина Беларусь и Китай намерены вывести промышленную кооперацию на качественно новый уровень.

Ключевые направления для стратегического партнерства, основанные на взаимодополняющих преимуществах двух стран выделила заместитель директора Китайско-Белорусского аналитического центра развития при Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун. Подробнее смотрит в "Актуальном интервью".

"Для укрепления сотрудничества между нашими странами нередко вводились тематические годы, например, недавно завершившийся год научно-технологических инноваций. Я считаю, что это создает отличную возможность для лидеров обеих стран внедрить достигнутые результаты на практике", - отметила эксперт.

Научно-техническое сотрудничество: объединение потенциалов

Чжао Хуэйжун подчеркнула комплементарность научных потенциалов двух стран: "Беларусь обладает сильной базой фундаментальной науки, особенно в физике и химии, в то время как Китай имеет уникальные возможности в области биологии, материаловедения, искусственного интеллекта, информационной безопасности и цифровых технологий".

Для реализации этого потенциала эксперт предложила конкретные формы сотрудничества: "В этих областях возможны активные обмены, например, создание совместных лабораторий, проведение семинаров и учебных платформ, что способствует развитию научных кадров и крайне важно для обеих стран".

Сельское хозяйство и торговля: новые возможности

Особые перспективы открываются в аграрной сфере. Эксперт отметила важность цифровизации торговли: "Беларусь активно использует китайские электронные торговые платформы. Сегодня большинство покупок совершается онлайн, поэтому Беларусь должна усилить продвижение своих качественных сельхозпродуктов".

Чжао Хуэйжун выделила некоторые товарные позиции: "В торговле можно продолжать развивать поставки удобрений. Кроме того, следует диверсифицировать структуру экспорта сельхозпродукции. Сегодня белорусская молочная продукция, говядина, птица постепенно поступают на китайский рынок. Также белорусский лен и изделия из него пользуются популярностью".

Туризм и практическая реализация

Значительный потенциал имеется в туристической сфере. "Беларусь обладает богатым потенциалом, который пока полностью не реализован. Стороны могут развивать агро-экотуризм, используя сельскохозяйственные особенности страны", - подчеркнула Чжао Хуэйжун.

Эксперт отметила важность практической реализации договоренностей: "Одних идей и намерений недостаточно. Ключевое значение имеют конкретные действия и практическая реализация. Я уверена, что по мере увеличения объема обменов будут возникать новые возможности для роста".