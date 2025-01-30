Эксперт: ЕАЭС - одно из самых перспективных интеграционных образований на постсоветском пространстве

"Можно расставлять акценты в тех стратегиях, которые утверждены и реализуются. Какие акценты для Беларуси наиболее актуальны? Энергетическое сотрудничество, потому что единые энергорынки Евразийского экономического союза - это один из вопросов, который еще предстоит решить. Промышленная кооперация, потому что Минск был и остается наряду с Россией главными лоббистами промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе, чтобы Союз оставался не только торговой площадкой, торговым блоком, но промышленным полюсом международных отношений. И это, безусловно, развитие отношений с третьими странами в Евразийском экономическом союзе, потому что, несмотря на развитые отношения со странами ЕАЭС, Беларуси актуально открывать для себя новые рынки - африканские страны, страны Юго-Восточной Азии, Китай. Вот эти приоритеты актуальны и думаю, что на них будут строиться акценты", - отметил гендиректор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.