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Житель Борисова нашел чужую карту и потратил по ней 322 рубля
Автор:Редакция news.by
Житель Борисова нашел чужую карту и оплатил ей свои покупки, рассказали в милиции.
К правоохранителям обратился 33-летний местный житель и рассказал, что потерял свою карту, после чего на банковском счете оказался недостаток - более 300 рублей.
Сыщики установили личность мужчины, который воспользовался чужим пластиком. 56-летний житель Борисова, обнаружив чужую карту, решил закупиться. Прошелся по магазинам и потратил 322 рубля. Возбуждено уголовное дело.