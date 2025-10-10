3.69 BYN
Эксперт Евгений Семибратов оценил эффективность площадки СНГ
СНГ выступает платформой, где многие советские торгово-производственные связи возрождаются в современном формате сотрудничества суверенных государств. Сейчас Содружество открывает новые возможности для торговли, логистики и совместных проектов. Послушаем мнение эксперта.
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:
"Площадка СНГ позволяет также устраивать экономические отношения между Беларусью, Азербайджаном, Арменией и другими странами Средней Азии, что тоже является очень интересной и необходимой площадкой, тем более, что многие советские экономические взаимосвязи, которые в 90-х годах были свернуты, благодаря деятельности СНГ в итоге они либо уже вернулись, либо возвращаются уже в формате совместного существования в виде независимых государств".