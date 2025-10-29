3.70 BYN
Эксперт Гребнев: Декларация многосторонности и многополярности - это то, что нужно сейчас
По мнению экспертов, одна из основных целей III Минской конференции по евразийской безопасности - это разработка декларации о евразийской безопасности и концепция многополярности.
Руслан Гребнев, замдекана факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):
"Безусловно, мы работаем над концептуализацией декларации о евразийской безопасности. Это очень важный момент. Дело в том, что мы, представители России, Беларуси, братских народов, на протяжении всей истории, не побоюсь этого слова, спасаем мир. Декларация о евразийской безопасности. Возможно, кто-то сейчас еще не понимает этого, но это шаг в безопасное будущее на долгие десятилетия. И не менее значимый вопрос - это концептуализация декларации многополярности. И пусть Устав ООН - это в некотором смысле такая, знаете, конституция многополярного мира, но сама организация сейчас находится в кризисе. И декларация многосторонности и многополярности, вокруг которой могут объединяться прогрессивно настроенные народы, это то, что нужно сейчас".
"Самый важный доклад - это доклад главы государства. Очень конкретный, очень четкий. И это то, что аналитики будут осмысливать еще долгое время, потому что в нем есть очень много конкретных предложений. И это основная тема обсуждения на сегодняшний день. Да, эксперты, с которыми мы общаемся, говорят о повышении значимости Минска как политического игрока и повышении значимости конференции как важнейшей политической миротворческой конференции в регионе на сегодняшний день", - прокомментировал Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований.