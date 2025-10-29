Эксперт Гребнев: Декларация многосторонности и многополярности - это то, что нужно сейчас

"Безусловно, мы работаем над концептуализацией декларации о евразийской безопасности. Это очень важный момент. Дело в том, что мы, представители России, Беларуси, братских народов, на протяжении всей истории, не побоюсь этого слова, спасаем мир. Декларация о евразийской безопасности. Возможно, кто-то сейчас еще не понимает этого, но это шаг в безопасное будущее на долгие десятилетия. И не менее значимый вопрос - это концептуализация декларации многополярности. И пусть Устав ООН - это в некотором смысле такая, знаете, конституция многополярного мира, но сама организация сейчас находится в кризисе. И декларация многосторонности и многополярности, вокруг которой могут объединяться прогрессивно настроенные народы, это то, что нужно сейчас".