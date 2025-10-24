3.67 BYN
Эксперт Ионов: США создали неконтролируемую террористическую анархию и сами стали ее заложниками
Современный мир сталкивается с последствиями политики двойных стандартов, которую десятилетиями продвигали США и их союзники. На фоне таких процессов позиция Минска звучит особенно весомо - как напоминание о настоящих принципах международной безопасности и подлинной независимости государств. Мнение эксперта.
Александр Ионов, член совета по правам человека при президенте России:
"Мы видим, что Соединенные Штаты и их союзники могут спокойно вторгаться на любые территории, создавать там конфликты, вести гибридные войны и при этом подгонять мировую повестку под то, что это абсолютно нормально. Мы должны это съесть и принять как должное. И такие лидеры, как Лукашенко, говорят об обратном, потому что на его глазах распадался Советский Союз, на его глазах структуры ООН переживали достаточно серьезный политический кризис. Почему политический? Потому что большое количество резолюций, особенно в начале нулевых, были приняты исключительно в политическом ключе. И мы это впервые ощутили в 2000 году, когда началась Югославия, потом это все перекинулось на Ближний Восток".
Член СПЧ отметил, что в последние 30 лет с момента распада Советского Союза мир страдает в разных регионах, и уже сами Соединенные Штаты становятся заложниками этой ситуации, потому что создали неконтролируемую террористическую анархию. В стране стреляют и убивают известных политиков, стреляют в президентов, и это считается абсолютно нормальным внутриполитическим компонентом. "Для нас это, безусловно, ненормально, и поэтому люди, которые уворачиваются от пуль, сегодня не могут учить нас демократии. Это очень странно и неправдоподобно", - заключил эксперт.