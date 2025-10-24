Эксперт Ионов: США создали неконтролируемую террористическую анархию и сами стали ее заложниками

"Мы видим, что Соединенные Штаты и их союзники могут спокойно вторгаться на любые территории, создавать там конфликты, вести гибридные войны и при этом подгонять мировую повестку под то, что это абсолютно нормально. Мы должны это съесть и принять как должное. И такие лидеры, как Лукашенко, говорят об обратном, потому что на его глазах распадался Советский Союз, на его глазах структуры ООН переживали достаточно серьезный политический кризис. Почему политический? Потому что большое количество резолюций, особенно в начале нулевых, были приняты исключительно в политическом ключе. И мы это впервые ощутили в 2000 году, когда началась Югославия, потом это все перекинулось на Ближний Восток".