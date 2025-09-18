Эксперт из Польши: Беларусь хочет нормальных отношений между нашими странами

Беларусь продолжает протягивать руку дружбы Польше, несмотря на сложные политические обстоятельства. В самой Польше все больше людей понимают, что Минск - не враг, а сосед, готовый к нормальным и даже дружественным отношениям.

"Последние дни показалось, что большинство польского общества просто не верит государственной пропаганде. И шаги, которые Беларусь делает в направлении Польши, это очень хорошо для польского общества. Польское общество начинает понимать, что Беларусь - это не наш враг. Беларусь предупреждала о российских или там украинских (мы не знаем) дронах. Беларусь хочет помогать польским водителям, Беларусь хочет нормальных обычных отношений между нашими странами, даже и дружественных, я бы сказал, отношений. Могу только сказать, что мне жалко, что так правительство делает. Польское общество, думаю, будет помнить, что Беларусь для нас сделала".