Эксперт: Макрон умело играет с народом на теме внешних угроз и безопасности

"Как политолог, я считаю, что это ни к чему не приведет. Кардинально изменить политику во Франции фактически невозможно. "Желтые жилеты" как раз доказали, что, несмотря на все свои усилия, несмотря на массовые протесты, несмотря даже на число жертв, которые были при этих протестах, это не привело к смене французского правительства. Т.е. у меня большие сомнения, что протесты, которые будут продолжаться, я в этом уверен, во Франции, приведут к смене правительства. Так как сейчас правительство, не правительство, а президент прежде всего очень легко играет на том, что есть угрозы для Франции и для ее безопасности со стороны России. Что Франция прежде всего должна готовиться к военной ситуации, т.е. она готовится к войне, а в этой ситуации, конечно, экономика уже отходит на второй план. Для людей самое главное - это безопасность".