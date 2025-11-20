"Я полагаю, что, безусловно, это кризис для господина Зеленского, но, тем не менее, я полагаю, что западные страны не оставят своих усилий по поддержке Украины. Дело в том, что поддержка Украины продиктована со стороны, в первую очередь, стран Европейского союза, что продиктовано нелюбовью к Украине и незаботами об интересах Украины. Честно говоря, это их собственный внешнеполитический интерес. Они полагают, что Украина сейчас вместо них ведет борьбу с Россией непосредственно на поле боя. Эта борьба не предусматривает отправку солдат из стран ЕС, армии под своими знаменами и флагами. Поэтому это довольно выгодное вложение с точки зрения властей стран Европейского союза. Будет ли Украина существовать? Как будут жить украинцы? В каких условиях? Это их не интересует. Украина для них является сегодня инструментом достижения их собственных внешнеполитических целей, поэтому они будут закрывать глаза на эту коррупцию".