Эксперт об интервью: Президент убедительно и последовательно донес белорусскую точку зрения

"Учитывая, что основная публика, к которой обращался белорусский Президент, это именно жители США, англоговорящие иностранцы, для них многие вещи, которые озвучивал Александр Григорьевич Лукашенко, были чуть ли не откровением, глотком свежего воздуха и абсолютно новым видением вещей, на которые они привыкли смотреть под углом западных СМИ. Поэтому, конечно, интервью вызвало огромный фурор, разорвало, можно сказать, чаты, при этом Александр Григорьевич весьма убедительно и последовательно смог донести белорусскую точку зрения, не только белорусскую, но в целом точку зрения тех, кто стоит по другую сторону баррикад", - отметил Алексей Беляев.