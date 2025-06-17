Эксперт отметил важность проведения Евразийского экономического форума в Минске

В 2025 году Беларусь председательствует в ЕАЭС и собирает единомышленников в Минске.

Беларусь по праву является одним из родоначальников Евразийского экономического союза и председательствуя в этом интеграционном объединении традиционно проводит очень взвешенную экономическую политику. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, профессор, медиаэксперт Дмитрий Швайба в эфире "Первого информационного".

"В условиях глобального смещения производственных ресурсов и санкционного давления для нас важно развивать неоиндустриализацию, используя сырьевой потенциал и стремясь к технологическому развитию. Важным приоритетом является цифровизация промышленных процессов, что позволит нарастить экономический потенциал", - подчеркнул Дмитрий Швайба.

Основные экономические приоритеты сейчас связаны с цифровизацией, которая позволит ускорить и синхронизировать технологические процессы, внедрять элементы искусственного интеллекта. Ведущие предприятия Беларуси активно развивают цифровые компетенции, и председательство страны дает возможность обсуждать интеграцию этих процессов на уровне всего ЕАЭС.