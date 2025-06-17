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Эксперт отметил важность проведения Евразийского экономического форума в Минске
В 2025 году Беларусь председательствует в ЕАЭС и собирает единомышленников в Минске.
Беларусь по праву является одним из родоначальников Евразийского экономического союза и председательствуя в этом интеграционном объединении традиционно проводит очень взвешенную экономическую политику. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, профессор, медиаэксперт Дмитрий Швайба в эфире "Первого информационного".
"В условиях глобального смещения производственных ресурсов и санкционного давления для нас важно развивать неоиндустриализацию, используя сырьевой потенциал и стремясь к технологическому развитию. Важным приоритетом является цифровизация промышленных процессов, что позволит нарастить экономический потенциал", - подчеркнул Дмитрий Швайба.
Основные экономические приоритеты сейчас связаны с цифровизацией, которая позволит ускорить и синхронизировать технологические процессы, внедрять элементы искусственного интеллекта. Ведущие предприятия Беларуси активно развивают цифровые компетенции, и председательство страны дает возможность обсуждать интеграцию этих процессов на уровне всего ЕАЭС.
26-27 июня в Минске пройдет Евразийский экономический форум. Эксперт отметил, что данное мероприятие - это площадка для деловых кругов, которая дает возможность создать тематические группы, обновить контакты и увидеть новые направления развития. Программа форума включает вопросы промышленности, логистики, цифровых возможностей и синхронизации законодательства. Форум также служит площадкой для диалога между бизнесом и государством, где можно озвучить сложности и обратить внимание законодателей на ключевые направления развития.