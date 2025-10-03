"Сегодня, 4 октября, риски имеют место. Они достаточно высоки, потому что прямо заявляется, что во второй половине дня будет попытка государственного переворота со стороны оппозиции. Но власти встречают это событие тоже подготовленными. Очень многое будет зависеть от того, сколько людей выйдут на улицы столицы Грузии. Этот процесс является наглядным примером борьбы тех сил, которые ратуют за однополярный мир и за доминирование Запада в Грузии, и властей, которые ратуют за многовекторную политику Грузии, за суверенный курс развития страны и, соответственно, будут противостоять попыткам государственного переворота".