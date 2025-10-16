Эксперт пояснил, почему мирная инициатива Трампа не принесет долгосрочный мир на Ближнем Востоке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44c11f8-9007-4c06-aba5-62ecd580323a/conversions/918ab322-6df6-4ed2-8b75-60388487e543-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44c11f8-9007-4c06-aba5-62ecd580323a/conversions/918ab322-6df6-4ed2-8b75-60388487e543-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44c11f8-9007-4c06-aba5-62ecd580323a/conversions/918ab322-6df6-4ed2-8b75-60388487e543-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44c11f8-9007-4c06-aba5-62ecd580323a/conversions/918ab322-6df6-4ed2-8b75-60388487e543-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп активно "продает" в СМИ мирную сделку по сектору Газа. Даже Джо Байден одобрил идею нынешнего американского президента.

Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко высказал сомнение, что сделка способна принести долгосрочный мир на Ближний Восток. Ключевым недостатком соглашения, по его мнению, является игнорирование вопроса о палестинской государственности. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"В какой-то степени, эта сделка - исторический шаг", - заявил эксперт, признавая определенные достижения сделки. - "Потому что, действительно, мы можем говорить о договоренностях между Израилем и ХАМАС, мы можем говорить об освобождении заключенных как со стороны ХАМАС, так и со стороны Израиля. Более того, мы можем говорить об отказе на начальной стадии Израиля от уничтожения ХАМАС".

Однако, по мнению аналитика, перспективы соглашения ограничены: "В дальнейшем сложно говорить, что именно эта сделка приведет к установлению мира на территории как Ближнего Востока, так и мира между Израилем и Палестиной".

Главной проблемой, по мнению эксперта, является отсутствие в соглашении положения о палестинской государственности. "Потому что в сделке крайне слабо фигурирует термин об установлении государственности Палестины", - подчеркнул специалист.

Особое внимание уделяется географическому аспекту, так как не все понимают, что Палестина не равно сектор Газа. По мнению Никиты Беленченко, возможный сценарий развития событий - создание "витринного" государства по аналогии с послевоенной Германией. "Сектор Газа это будет часть западной Германии, если по аналогии. То есть там будут вкладываться инвестиции, там будет проводиться политика мягкого навязывания идеологического курса западных государств и идеологии США", - предположил эксперт.

Однако такой подход может столкнуться с сопротивлением местного населения. "Население, которое проживает на территории сектора Газа, активно выступает за установление Палестины и признание Палестины как государства", - отметил аналитик.