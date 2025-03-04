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Эксперт: Прибалтика боится любого диалога между США и Россией, потому что это геополитические игроки
Как Прибалтика сегодня реагирует на встречу делегаций России и Америки, боится ли она, что эти две большие державы начнут сближаться. Мнением на этот счет поделился в "Актуальном интервью" научный сотрудник Института стран СНГ (Россия) Руслан Панкратов.
"Страны Прибалтики боятся любого диалога между США и Россией, потому что это геополитические игроки. И здесь надо отдать должное президенту США Дональду Трампу, который даже местами демонстрирует, что его не интересует Европейский союз. Более того, он еще и показывает, что он презирает Европу", - считает эксперт.
Это, наверное, можно назвать отважным поступком, но Трамп достаточно дерзкий и неординарный, он умеет удивлять. А вообще, по словам Руслана Панкратова, прибалты задергались, потому что весь их внешнеполитический курс, как и внутренний, построен на идеях неонацизма, фашизма, поэтому они даже пытались прикрываться сотрудниками ЦРУ и МИ-6.
Руслан Панкратов:
"ЦРУ - это демократическая партия. А мы знаем, что Трамп не простит им обиду, травлю, не простит и то, что они украли у него победу на прошлых президентских выборах, поэтому он поставил себе цель - уничтожить демократическую партию".
Сейчас это можно наблюдать, как он подрезает все финансирование. Соответственно, это коснется и ЦРУ и всех их проектов, которые изначально готовились по подавлению русскоязычного населения, нарушения прав (в это входит институт неграждан, отсутствие возможности написать свое имя и фамилию традиционно, запрет русского языка и образования, в том числе и насильственная депортация).
И сейчас нужно, чтобы кто-то нес за это ответственность, ведь отвечать придется. Уехать в США тоже не удастся. Одно дело, как они считают, если произойдет наступление российской армии, которая якобы станет освобождать Прибалтику, то при таком раскладе событий они бы уехали в США, в Канаду, в Австралию и писали бы мемуары, как героически боролись с террором Путина. "Но этого не происходит. Более того, идет своего рода переформатирование. Экономики у них субсидированы Евросоюзом, соответственно, не только отношение к Прибалтике, но и вообще к целому Евросоюзу тоже их касается, - отметил научный сотрудник. - И как только у ЕС будут заканчиваться деньги в еврофондах на всякие их хотелки и националистические выпады, то все это начнет схлопываться".