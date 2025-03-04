Эксперт: Прибалтика боится любого диалога между США и Россией, потому что это геополитические игроки

Фото: Sputnik Латвия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752909e0-43f2-4ce0-bada-1d4c863dc542/conversions/847fb267-53ba-4d37-80bc-d619c1547224-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752909e0-43f2-4ce0-bada-1d4c863dc542/conversions/847fb267-53ba-4d37-80bc-d619c1547224-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752909e0-43f2-4ce0-bada-1d4c863dc542/conversions/847fb267-53ba-4d37-80bc-d619c1547224-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752909e0-43f2-4ce0-bada-1d4c863dc542/conversions/847fb267-53ba-4d37-80bc-d619c1547224-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik Латвия

Как Прибалтика сегодня реагирует на встречу делегаций России и Америки, боится ли она, что эти две большие державы начнут сближаться. Мнением на этот счет поделился в "Актуальном интервью" научный сотрудник Института стран СНГ (Россия) Руслан Панкратов.

"Страны Прибалтики боятся любого диалога между США и Россией, потому что это геополитические игроки. И здесь надо отдать должное президенту США Дональду Трампу, который даже местами демонстрирует, что его не интересует Европейский союз. Более того, он еще и показывает, что он презирает Европу", - считает эксперт.

Это, наверное, можно назвать отважным поступком, но Трамп достаточно дерзкий и неординарный, он умеет удивлять. А вообще, по словам Руслана Панкратова, прибалты задергались, потому что весь их внешнеполитический курс, как и внутренний, построен на идеях неонацизма, фашизма, поэтому они даже пытались прикрываться сотрудниками ЦРУ и МИ-6.

Руслан Панкратов:

"ЦРУ - это демократическая партия. А мы знаем, что Трамп не простит им обиду, травлю, не простит и то, что они украли у него победу на прошлых президентских выборах, поэтому он поставил себе цель - уничтожить демократическую партию".

Сейчас это можно наблюдать, как он подрезает все финансирование. Соответственно, это коснется и ЦРУ и всех их проектов, которые изначально готовились по подавлению русскоязычного населения, нарушения прав (в это входит институт неграждан, отсутствие возможности написать свое имя и фамилию традиционно, запрет русского языка и образования, в том числе и насильственная депортация).

Руслан Панкратов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f47e23-2e93-43ce-a310-aa22d3ded674/conversions/9093c05a-d6fe-485d-9ca7-e4d156b7f321-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f47e23-2e93-43ce-a310-aa22d3ded674/conversions/9093c05a-d6fe-485d-9ca7-e4d156b7f321-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f47e23-2e93-43ce-a310-aa22d3ded674/conversions/9093c05a-d6fe-485d-9ca7-e4d156b7f321-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f47e23-2e93-43ce-a310-aa22d3ded674/conversions/9093c05a-d6fe-485d-9ca7-e4d156b7f321-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Панкратов