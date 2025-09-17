3.65 BYN
Эксперт рассказал, как наладить добрососедские отношения между Беларусью и странами Прибалтики
Что должно произойти, чтобы Беларусь, Польша и страны Прибалтики установили по-настоящему добрососедские отношения, рассказал Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства".
Он привел в пример Литву, страну, где прожил всю свою жизнь. "Я вижу, что там ничего не изменится, пока на корню не сменить всю правящую элиту. Потому что они живут в какой-то виртуальной реальности. Они живут в какой-то своей реальности. Все уже приготовили себе запасные аэродромы, т.е. какие-то дорогие виллы где-то на Западе и все остальное. Так что они эту территорию литовскую рассматривают как территорию ограбления".
По его словам, народ не имеет инструментов, которыми мог бы выразить свое отношение к Республике Беларусь. И пока не поменяется верхушка, ничего в отношениях не изменится.