Эксперт рассказал, какие экскурсии набирают популярность в Беларуси

В Беларуси в следующие 5 лет планируют увеличить вклад туризма в экономику почти в 2 раза. Для этого будут развивать инфраструктуру в регионах и решать задачи логистики. Идет также активная работа над госпрограммой "Беларусь гостеприимная".

Все эти вопросы обсуждают на международной конференции в Минске. В Центре внимания и развитие турсферы в рамках ЕАЭС: успешный опыт будут масштабировать, а удивлять туристов Синеокая продолжит "крафтовыми" предложениями.

По словам Дмитрия Морозова, директора Национального агентства по туризму, появляется все больше интересных вариантов отдыха. "Туристические компании, индивидуальные путешественники стараются найти нетривиальные маршруты", - отметил эксперт.

В пример он привел экскурсию "Ночная мистерия. Доминиканцы Новогрудка", вечерние костюмированные экскурсии по Гродно с аудиогидом. Интересные варианты - путешествия на цветущие поля тюльпанов, лаванды, поездка на катерах на необитаемый остров Ду в заказнике "Освейский", прогулка по экотропе по болоту Ельня.

Дмитрий Морозов обратил внимание, что такие необычные комбинации объектов украшают палитру туров по Беларуси. "Они приводят туда, куда обычно массовый поток не заезжал".