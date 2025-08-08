3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Эксперт рассказал о дальновидности Лукашенко
В интервью Александра Лукашенко корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру речь шла о помощи Минска в подготовке встреч Трампа и Путина, переговоров с Зеленским. Какую роль Беларусь могла бы сыграть в этом мирном процессе, попросили прокомментировать аналитика Сергея Дика.
"Президент говорил, что Минск всегда готов предоставить площадку, - напомнил эксперт. - Александр Лукашенко сделал акцент, что даже тогда, когда встречались европейские лидеры с Путиным, подписали Минские соглашения, Президент тогда уже озвучивал, что без Соединенных Штатов Америки эти соглашения работать не будут. Он тогда заглядывал далеко вперед. Дальновидность нашего Президента. Так и получилось".
Телеверсия интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко журналу Time (США)
Почему Лукашенко называет себя трампистом? Путин готов к перемирию? Зачем американцам налаживать отношения с белорусами? Кто просил за Тихановского? Пойдет ли Лукашенко на новый президентский срок? И о чем не говорят политики?