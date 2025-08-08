Эксперт рассказал о дальновидности Лукашенко

В интервью Александра Лукашенко корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру речь шла о помощи Минска в подготовке встреч Трампа и Путина, переговоров с Зеленским. Какую роль Беларусь могла бы сыграть в этом мирном процессе, попросили прокомментировать аналитика Сергея Дика.

"Президент говорил, что Минск всегда готов предоставить площадку, - напомнил эксперт. - Александр Лукашенко сделал акцент, что даже тогда, когда встречались европейские лидеры с Путиным, подписали Минские соглашения, Президент тогда уже озвучивал, что без Соединенных Штатов Америки эти соглашения работать не будут. Он тогда заглядывал далеко вперед. Дальновидность нашего Президента. Так и получилось".