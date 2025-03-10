Эксперт рассказал, почему Трамп заинтересован в скорейшем разрешении украинского конфликта

На этой неделе в Саудовской Аравии запланированы переговоры делегаций США и Украины.

Что ждать от этих переговоров, в студии "Первого информационного" рассказал Никита Беленченко, директор Центра международных исследований ФМО БГУ: "Ждем, наверное, чтобы Америка в очередной раз высказала Украине свою позицию, может быть, свое недовольство после ситуации в Овальном кабинете и довела основные требования и подходы".

Эксперт уверен: амбициозный американский президент заинтересован в скорейшем и мирном разрешении конфликта. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее Трамп получит Нобелевскую премию мира и тем быстрее самоутвердится на международной арене. Это для него важно, отметил Беленченко. И добавил, что больше от этих переговоров ничего не стоит ждать. Вряд ли у Украины, по его мнению, появятся новые козыри и какие-то договоренности.

Украина, по словам спикера, не готова вырабатывать самостоятельную политику. А неудачи на фронте, во взаимоотношениях с США или с Евросоюзом, показывают, что Украина готова действовать абсолютно хаотично и принимать невзвешенное решение. Поэтому вряд ли что-то новое можно ожидать.

"Позиция Александра Григорьевича Лукашенко, что мы готовы встретить (Минск готов организовать переговоры Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью блогеру Марио Науфалу - прим. ред.) в любой момент, имеет место быть. Потому что Трамп прекрасно понимает, что диалог с Россией важен, он должен быть. Есть хорошее влияние на Владимира Путина со стороны Александра Григорьевича, да и Минск - это идеальная площадка по украинскому вопросу", - отметил Беленченко.