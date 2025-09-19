Эксперт рассказал, в чем смысл Дня народного единства

"Прошли те времена, когда мы стеснялись этого праздника. А это действительно был праздник, - отметил он. - 1 сентября 1939 года мы восстановили единство белорусских территорий, белорусского народа, которое было нарушено нашими оппонентами, нашими противниками в результате военного давления на нас, в том числе при помощи Антанты. Так что мы только взяли свое, и не надо этого стесняться. И это свое мы теперь уже никому и никогда не отдадим".