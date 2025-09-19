3.65 BYN
Эксперт рассказал, в чем смысл Дня народного единства
В чем смысл единства белорусского народа рассказал гость "Первого информационного" - завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси политолог Вадим Елфимов.
"Прошли те времена, когда мы стеснялись этого праздника. А это действительно был праздник, - отметил он. - 1 сентября 1939 года мы восстановили единство белорусских территорий, белорусского народа, которое было нарушено нашими оппонентами, нашими противниками в результате военного давления на нас, в том числе при помощи Антанты. Так что мы только взяли свое, и не надо этого стесняться. И это свое мы теперь уже никому и никогда не отдадим".
По словам политолога, дата 17 сентября - это своеобразная лакмусовая бумажка для сегодняшних поколений. "Тот, кто поддерживает 17 сентября, тот, конечно же, патриот, тот за нашу Родину, за единство нашего народа", - констатировал Вадим Елфимов.