Эксперт рассказал, в чем успех сотрудничества Китая и Беларуси

"Как отмечают и Си Цзиньпин, и Александр Григорьевич Лукашенко, такие отношения социальные, экономические, конечно же, не могли бы быть без двух сильных лидеров Китая и Беларуси. Здесь можно отметить то, что Си Цзиньпин уделяет особое внимание организации труда на предприятиях, такую же политику проводит и Александр Григорьевич. На всех крупных совещаниях мы видим то, что действительно на первом месте Президент видит и ставит задачу организации дисциплины, организации труда и социальной поддержки наших людей. Поэтому два сильных лидера, которые заботятся и думают о своем народе, приводят вот к такому позитивному и результативному сотрудничеству", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Цилько.