Эксперт рассказал, зачем Польша закрыла границу с Беларусью

"Хотя официально они мотивируют свои действия, связанные с закрытием границы, какой-то угрозой со стороны союза России и Беларуси в виде военных учений либо пролета каких-то там беспилотников, которые они еще доказать не смогли. В действительности Польша руководствуется двумя принципами: с одной стороны, это страх, который возведен в абсолют, что Россия, здесь, я думаю, Беларусь рассматривают именно в рамках так называемой российской угрозы, что Беларусь помогает России оказывать давление. И с другой стороны, попытка сдерживать развитие как на внешнеполитическом треке, так и в рамках внутренней стабильности, укрепления власти и в России, и в Беларуси. Т.е., условно говоря, глобальная цель - купировать так называемую условную угрозу со стороны этих двух стран".