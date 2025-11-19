3.66 BYN
Эксперт Янковский рассказал, как открытие погранпереходов с Беларусью повлияет на жизнь поляков
Автор:Редакция news.by
Решение Польши об открытии пунктов пропуска на границе прежде всего улучшит повседневную жизнь и экономические возможности простых польских граждан.
Томаш Янковский, политолог (Польша):
"Это очень важное решение прежде всего с точки зрения жителей пограничных районов. У них просто не было возможности работать, потому что очень важно в таких пограничных районах, чтобы были открыты границы. Я думаю, что это шанс для обычных жителей Польши, которые хотели бы увидеть Беларусь. Это просто проблема, по моему мнению, для польского народа, на которого легко можно воздействовать пропагандой, потому что у них не было возможности увидеть Беларусь".