Торговая война США со всем миром заслоняет собой вопрос войны и мира в Украине. Евросоюз нервничает и хватается одновременно за кошелек и за пистолет. Кто выживет в этой русской рулетке планетарного масштаба? Информационные выстрелы Трампа в центре внимания экспертов и гостей "Клуба редакторов".

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Я не исключаю, что надо рассматривать два события вкупе. Трамп заявляет о том, что необходимо установить мир. Европа кричит о войне. Трамп вводит пошлины, которые крайне болезненно бьют по Европе. Общие издержки предполагаются, как оценивают сами европейцы, порядка 700-800 млрд только на этих дополнительных пошлинах. А еще в Европе нужно 800 млрд на вооружение для того, чтобы укрепить свою обороноспособность, вооружить Украину. И этот момент почему бы не рассматривать вместе?"

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Конечно, американцы просто красавцы. Они вообще всех целей достигли. В первую очередь в отношении Европы. Вот сейчас Европейскому союзу что делать? Китаю сильно нужны товары из Европейского союза. Остается один такой нормальный более-менее рынок, кроме третьего мира. - Российская Федерация. Но и здесь вопрос".