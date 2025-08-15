Роль Беларуси в мировой системе координат отмечают эксперты, которые сходятся во мнении, что наша страна и наш лидер имеют колоссальный вес в текущих событиях. Переговоры на нашей земле, обмены и не только - во всех миротворческих миссиях участвует Беларусь.

"Мы видели интенсификацию белорусско-американских отношений, встречи, которые проводились с участием нашего Президента, и очевидно, что должно было состояться некое столь значимое событие, оно произошло. С другой стороны, мы видим, что президент Соединенных Штатов, самой влиятельной державы Запада, называет нашего Александра Григорьевича Президентом глубокоуважаемым и с нетерпением ждет встречи. Это, конечно, очень серьезный политический результат, который является признанием независимого суверенного статуса Республики Беларусь. И, кстати, является примером для многих других государств Запада, которым впору признать политические реалии, а не жить в своем каком-то иллюзорном мире", - заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.

Депутат отметил важность того, что Александр Лукашенко стал одним из немногих политических лидеров на планете, с кем и Владимир Путин, и Дональд Трамп обсудили предстоящую встречу на Аляске. Это подчеркивает уникальный статус Беларуси в разрешении украинского военно-политического кризиса, а также то значение, которое имеет наш Президент в современной системе международных отношений. Безусловно, это важное событие, оно будет иметь дальнейшеГ развитие.

"Телефонный разовор Президента США Дональда Трампа и Президента Беларуси Александра Лукашенко показывает уважение к белорусской позиции, показывает, что многочисленные переговоры с дипломатами, эмиссарами, церэушниками из Соединенных Штатов Америки прошли не зря. Это значит, что позиция Беларуси и белорусского Президента услышана. Я бы еще обратил внимание на то, в какой момент произошел этот телефонный разговор - прямо накануне переговоров на Аляске между Путиным и Трампом. А это значит, что и позиция Беларуси, которая осуществляет огромное количество гуманитарных контактов между воюющими сторонами, также будет учитываться, она уже услышана с американской и российской стороны", - сказал председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.