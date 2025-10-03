Эксперты пояснили, почему в Чехии таких фокусов, как в Румынии и Молдове, не будет

Политолог напомнил, что когда Андрей Бабиш был премьер-министром, Прага вела не менее жесткую политику по отношению к России, чем сейчас, но, возможно, идет пересмотр ценностей, и мы видим, что при победе этой коалиции Чехия может стать третьей страной, которая будет крайне националистически вести себя внутри Европейского блока. Венгрия, Словакия, теперь подключается Чехия. Как это символично ни звучит, бывшая Чехословакия может снова стать единой в политическом подходе".

"Чехия не Румыния, тем более не Молдова. Это страна с устоявшейся демократией, в этом смысле она вполне состоялась как часть Западной Европы, поэтому таких фокусов, которые проходили в Румынии, тем более в Молдавии, там не будет. Будет тот сценарий, который проходил в Австрии и в Голландии. То есть максимальное отстранение неудобных партий от участия в правительстве законными способами. В Австрии по соседству в прошлом году партия "Свобода" победила, но создали коалицию из трех евроатлантических партий, только чтобы ее не пускать. Все законно. Здесь в полной мере так не получится, но будут делать все для того, чтобы влияние партии ANO уменьшить. Поэтому здесь будут послевыборные комбинации".