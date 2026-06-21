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Елена Малышева: Геноцид советского народа - дальновидно выстроенная политика нацистского руководства
В Бресте к 85-летию с начала Великой Отечественной войны проходит международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". 22 июня его третий день работы.
За первые дни его участники обсудили актуальные вопросы защиты исторической памяти, а также необходимость объединения усилий для пресечения попыток исказить факты о Второй мировой войне.
В Бресте продолжается II Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". На масштабное мероприятие собрались гости из более 10 стран. Форум приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Выбор места не случаен - именно Брест одним из первых принял на себя удар фашистской Германии. В первый день молодое поколение провело заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Работа форума продолжилась на трех тематических секциях. Эксперты, историки и парламентарии из стран Европы, Азии и Латинской Америки обсуждали историю войны как консолидирующий фактор, духовно-культурную основу побед и противодействие идеологии неонацизма.
Наталья Конева, глава Фонда памяти полководцев Победы (Россия):
"У нас есть большой пласт великой духовной культуры, и мы здесь еще не все сделали - недостаточно говорим о нашем вкладе в мировую культуру, и получается, что мы, как Иван, не помнящий родства. Мы какими-то сиротскими попытками пытаемся рассказать, какие хорошие, сильные, что это нельзя забывать. А это доказывается проявлениями в действии, а не словами".
Совместно с форумом решено было провести и заседание 70-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. В рамках сессии парламентарии Беларуси и России приняли заявление "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны".
"Очень важно, что сегодня в рамках сессии Парламентского собрания прозвучало заявление - оно имеет большое значение как для народов России и Беларуси, так и для всех тех, кто также является жертвами геноцида советского народа, будучи когда-то советским народом. Геноцид советского народа - спланированная, очень дальновидно выстроенная политика нацистского руководства и их сателлитов", - заявила руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева.
Утром 22 июня участники форума посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", чтобы почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне. Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое пройдет днем и будет включать выступления глав парламентских делегаций. Важно, что в эти дни у представителей различных стран имеется общее понимание истории и необходимости бережного отношения к ней. Форум завершится уже 22 июня.
Главное фото: БЕЛТА