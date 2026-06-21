Елена Малышева: Геноцид советского народа - дальновидно выстроенная политика нацистского руководства

В Бресте к 85-летию с начала Великой Отечественной войны проходит международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". 22 июня его третий день работы.

За первые дни его участники обсудили актуальные вопросы защиты исторической памяти, а также необходимость объединения усилий для пресечения попыток исказить факты о Второй мировой войне.

Великая Отечественная война, геноцид белорусского народа, форум Союзного государства в Бресте 2026, Великое наследие - общее будущее, форум в бресте, news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8573c9-5015-49ca-bf87-3b348f672e6b/conversions/7ab5e54e-335f-4c70-9fa6-458f970a7455-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8573c9-5015-49ca-bf87-3b348f672e6b/conversions/7ab5e54e-335f-4c70-9fa6-458f970a7455-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8573c9-5015-49ca-bf87-3b348f672e6b/conversions/7ab5e54e-335f-4c70-9fa6-458f970a7455-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8573c9-5015-49ca-bf87-3b348f672e6b/conversions/7ab5e54e-335f-4c70-9fa6-458f970a7455-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Бресте продолжается II Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". На масштабное мероприятие собрались гости из более 10 стран. Форум приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Выбор места не случаен - именно Брест одним из первых принял на себя удар фашистской Германии. В первый день молодое поколение провело заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Работа форума продолжилась на трех тематических секциях. Эксперты, историки и парламентарии из стран Европы, Азии и Латинской Америки обсуждали историю войны как консолидирующий фактор, духовно-культурную основу побед и противодействие идеологии неонацизма.

Наталья Конева, глава Фонда памяти полководцев Победы (Россия):

"У нас есть большой пласт великой духовной культуры, и мы здесь еще не все сделали - недостаточно говорим о нашем вкладе в мировую культуру, и получается, что мы, как Иван, не помнящий родства. Мы какими-то сиротскими попытками пытаемся рассказать, какие хорошие, сильные, что это нельзя забывать. А это доказывается проявлениями в действии, а не словами".

Наталья Конева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfc0d8-80b7-4c10-b693-391662b682c1/conversions/08f98548-895e-4106-bbff-b89f7dc8235c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfc0d8-80b7-4c10-b693-391662b682c1/conversions/08f98548-895e-4106-bbff-b89f7dc8235c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfc0d8-80b7-4c10-b693-391662b682c1/conversions/08f98548-895e-4106-bbff-b89f7dc8235c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfc0d8-80b7-4c10-b693-391662b682c1/conversions/08f98548-895e-4106-bbff-b89f7dc8235c-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Конева

Совместно с форумом решено было провести и заседание 70-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. В рамках сессии парламентарии Беларуси и России приняли заявление "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны".

"Очень важно, что сегодня в рамках сессии Парламентского собрания прозвучало заявление - оно имеет большое значение как для народов России и Беларуси, так и для всех тех, кто также является жертвами геноцида советского народа, будучи когда-то советским народом. Геноцид советского народа - спланированная, очень дальновидно выстроенная политика нацистского руководства и их сателлитов", - заявила руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева.

Утром 22 июня участники форума посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", чтобы почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне. Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое пройдет днем и будет включать выступления глав парламентских делегаций. Важно, что в эти дни у представителей различных стран имеется общее понимание истории и необходимости бережного отношения к ней. Форум завершится уже 22 июня.