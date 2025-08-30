3.69 BYN
Елфимов рассказал, почему саммит в Тяньцзине будет эпохальным
Саммит в Тяньцзине будет эпохальным. Взаимодействие и кооперация - это то, что нам даст путь в развитии. Таким мнением в студии "Первом информационном" поделился политолог Вадим Елфимов.
"Я уверен, что этот саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине станет эпохальным событием. И дело не только в том, что туда приедет наш Президент или, скажем, премьер-министр Индии. Важно то, что наше взаимодействие приобретает особое значение на фоне современных экономических войн, - отметил эксперт. - Кроме того, на этом форуме будет принята десятилетняя программа развития организации. Республика Беларусь по сути станет непосредственным участником формирования стратегии ШОС, которая, на мой взгляд, сегодня выступает форпостом, а возможно даже авангардом развития всей цивилизации".
Политолог отметил, что в Шанхайской организации сотрудничества собрались государства, которые действительно отстаивают свои национальные интересы и обладают реальным суверенитетом.
"Есть еще один важный момент: когда-то Республика Беларусь подвергалась санкциям, а многие участники нынешней Шанхайской организации тогда с этим не сталкивались. Сегодня же практически все они находятся под санкциями. Можно сказать, что Белый дом расставил все по своим местам. Именно поэтому взаимодействие, сотрудничество и кооперация - это то, что нас спасет и даст нам путь к развитию", - подытожил Вадим Елфимов.