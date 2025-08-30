Елфимов рассказал, почему саммит в Тяньцзине будет эпохальным

Саммит в Тяньцзине будет эпохальным. Взаимодействие и кооперация - это то, что нам даст путь в развитии. Таким мнением в студии "Первом информационном" поделился политолог Вадим Елфимов.

"Я уверен, что этот саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине станет эпохальным событием. И дело не только в том, что туда приедет наш Президент или, скажем, премьер-министр Индии. Важно то, что наше взаимодействие приобретает особое значение на фоне современных экономических войн, - отметил эксперт. - Кроме того, на этом форуме будет принята десятилетняя программа развития организации. Республика Беларусь по сути станет непосредственным участником формирования стратегии ШОС, которая, на мой взгляд, сегодня выступает форпостом, а возможно даже авангардом развития всей цивилизации".

Политолог отметил, что в Шанхайской организации сотрудничества собрались государства, которые действительно отстаивают свои национальные интересы и обладают реальным суверенитетом.