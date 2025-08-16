Елфимов: Трамп и Путин показали, что они серьезные политики

Трамп и Путин показали, что они серьезные политики и готовы обеспечить безопасность на европейском континенте. Таким мнением с "Первым информационным" поделился заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси Вадим Елфимов.

"Главная сенсация, произошедшая в Анкоридже на Аляске во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, заключается в отсутствии сенсаций. Все идет по плану. И Трамп, и Путин продемонстрировали, что являются серьезными политиками, которые работают не ради пиара, а ради стабильного развития международных отношений. Это развитие должно обеспечить безопасность как между их странами, так и в глобальном масштабе, в том числе на европейском континенте", - уверен эксперт.

Вадим Елфимов подчеркнул, что без учета интересов Республики Беларусь здесь не обойтись.