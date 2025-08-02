3.72 BYN
Элита белорусской армии - как проходят учебные занятия ССО и где появится новая бригада
В январе 2022 года в Казахстане группа радикалов пыталась произвести госпереворот, захватив основные стратегические объекты. В первые же дни волнений казахские власти сделали запрос по линии ОДКБ. Страна-участница военного альянса вправе рассчитывать на помощь союзников, и такая помощь была оказана незамедлительно.
В числе воинского контингента Организации договора о коллективной безопасности в Казахстан прибыла и белорусская миротворческая рота от 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В рамках договора о коллективной безопасности белорусские военные охраняли в том числе территорию аэродрома.
Участие в казахстанских событиях января 2022 года белорусских десантников закончилось довольно быстро. Выполнив поставленные задачи и получив уникальный опыт, они вернулись на родину. Для белорусской миротворческой роты эта командировка стала не первой миссией, но на нее подразделение было впервые отправлено в полном составе. Помимо миссий миротворцев, белорусские десантники на постоянной основе участвуют в международных учениях и соревнованиях.
"Нельзя сказать, что применение десанта не актуально. Уже после начала спецоперации начался палестино-израильский конфликт. И там же был выброс десанта на парашютах типа "Крыло". И он был удачный. Я считаю, что на каждом направлении есть свои особенности. Здесь влияют и физико-географические условия, и погодные условия, и человеческий фактор, тоже его надо учитывать, подготовку специалистов", - отметил начальник штаба - первый замкомандира 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Иван Денисенко.
Учитывая опыт специальной военной операции, тактика сегодня и правда изменилась. В большинстве случаев на смену высадки десанта пришли малые мобильные группы, которые куда более эффективно проводят штурм опорных пунктов противника. Теперь вместо высадки из вертолетов в ход все чаще идут мотоциклы, квадроциклы и порой даже велосипеды. Но кто эти бойцы? Все те же десантники, которые чаще всего идут в авангарде наступления.
Учебные занятия в 38-й Брестской отдельной гвардейской десантной штурмовой бригаде проходят на постоянной основе. Каждое действие должно быть отточено до автоматизма. Снайперы в связке с наводчиками совершенствуются в меткости, поражают цели на расстоянии от 300 до 1200 метров из винтовок СВД МЦ-116М и СВС-96. Полевые выходы летом у снайперов проходят примерно два раза в неделю.
Стрельбы проводят и экипажи боевых машин. Все для того, чтобы, если понадобится, каждый из этих парней был готов на 100 %. Одни из самых зрелищных занятий проходятся у водителей бронетранспортеров БТР-82А. Экипажи преодолевают маршруты на Брестском полигоне. Среди задач проехать через рвы и препятствия, а также показать свое мастерство в маневрировании.
Также в 38-й бригаде проходят комплексные полевые занятия и с разведывательными подразделениями. В программе отработка нормативов по топографии, радиационно-химической и биологической защите, оказание первой помощи раненым. В ходе тренировок разведчики совершенствуют навыки тактической подготовки и выполняют стрельбы из различных видов оружия.
"Сложность боя в лесу - это определение противника - с какой он стороны, какая у него маскировка. Также, если ты являешься снайпером, то в лесу тебе уже работать сложнее из-за того, что у тебя оптика. Приходится переходить на автоматическое оружие", - поделился военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Разведчик должен добыть информацию любым путем. И не важно, что для этого придется преодолеть - 50-километровый марш-бросок, бессонные ночи или атаковать противника в полной темноте. Эти ребята знают свою задачу и готовы к ее выполнению всегда. Среди разведчиков абсолютно нормально, если их вызовут на задание ночью или отзовут из отпуска.
"Обстановка сейчас на определенных участках границ нашей страны тяжелая, накаленная. Мы всегда готовы к выполнению задач по предназначению. Мы изучаем сейчас опыт вооруженных конфликтов. Исходя из сделанного анализа, меняется и программа боевой подготовки, и формы и методы обучения личного состава. Поступают новые образцы вооружения военной специальной техники, которые мы с достоинством осваиваем", - рассказал командир 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Валерий Булыго.
А сейчас немного о том, кто же такие разведчики простым языком. Принято считать, что силы специальных операций - это элита Вооруженных сил Беларуси, преемники легендарных ВДВ. Сегодня это мобильные войска, которые без лишнего пафоса могут выполнять любую задачу в любое время и в любом месте. В Беларуси три бригады ССО: 5-я находится в Марьиной Горке, 103-я - в Витебске, 38-я - в Бресте. В каждой из этих бригад есть еще и своя элита, которой поручаются самые сложные и ответственные задачи. Это и есть разведка. Хотя в командовании ССО таких формулировок избегают.
В зависимости от бригады в ней может быть всего одна или две разведроты, но в каждом батальоне есть свой разведывательный взвод. Это штучные специалисты в разных сферах - разминирование, управление беспилотниками, снайперская стрельба и, конечно же, прыжки с парашютом. Попасть в разведчики могут только опытные бойцы, которые за время службы зарекомендовали себя лучшим образом.
"Было принято решение для усиления южного участка. И на сегодняшний день это самое, скажем, беспокойное направление, которое держит нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады. На сегодняшний день мы уже начали формирование этой бригады. Уже сформирован один из батальонов, и до конца этого года он уже станет боевой единицей", - заявил командующий ССО ВС Беларуси Вадим Денисенко.
Десантники не раз доказывали и сегодня подтверждают, что готовы выполнить любые задачи в любом месте, в любое время. И для них это не просто крылатая фраза. Если хотите, это кодекс чести. Стоять до последнего - вот в чем настоящая суть этих войск.
О силах специальных операций Беларуси, традициях, опыте и новых вызовах смотрите в "Специальном репортаже".