Элита белорусской армии - как проходят учебные занятия ССО и где появится новая бригада

В январе 2022 года в Казахстане группа радикалов пыталась произвести госпереворот, захватив основные стратегические объекты. В первые же дни волнений казахские власти сделали запрос по линии ОДКБ. Страна-участница военного альянса вправе рассчитывать на помощь союзников, и такая помощь была оказана незамедлительно.

В числе воинского контингента Организации договора о коллективной безопасности в Казахстан прибыла и белорусская миротворческая рота от 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В рамках договора о коллективной безопасности белорусские военные охраняли в том числе территорию аэродрома.

Участие в казахстанских событиях января 2022 года белорусских десантников закончилось довольно быстро. Выполнив поставленные задачи и получив уникальный опыт, они вернулись на родину. Для белорусской миротворческой роты эта командировка стала не первой миссией, но на нее подразделение было впервые отправлено в полном составе. Помимо миссий миротворцев, белорусские десантники на постоянной основе участвуют в международных учениях и соревнованиях.

Дистанционное изучение нашими военными опыта СВО и других вооруженных конфликтов доказывает, что время десанта не прошло. Хотя отдельные горячие головы любят кричать об обратном, мол, на смену приходят другие способы ведения боя и захвата территорий, командиры сил специальных операций Беларуси сходятся во мнении, что на каждом направлении, в зависимости от обстановки, на поле боя будет эффективна своя тактика. Но и списывать со счетов десантников пока слишком рано.

"Нельзя сказать, что применение десанта не актуально. Уже после начала спецоперации начался палестино-израильский конфликт. И там же был выброс десанта на парашютах типа "Крыло". И он был удачный. Я считаю, что на каждом направлении есть свои особенности. Здесь влияют и физико-географические условия, и погодные условия, и человеческий фактор, тоже его надо учитывать, подготовку специалистов", - отметил начальник штаба - первый замкомандира 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Иван Денисенко.

Учитывая опыт специальной военной операции, тактика сегодня и правда изменилась. В большинстве случаев на смену высадки десанта пришли малые мобильные группы, которые куда более эффективно проводят штурм опорных пунктов противника. Теперь вместо высадки из вертолетов в ход все чаще идут мотоциклы, квадроциклы и порой даже велосипеды. Но кто эти бойцы? Все те же десантники, которые чаще всего идут в авангарде наступления.

Ставка на мобильные войска, те, которые эффективнее всего сегодня и выполняют задачи, в зоне СВО была сделана в Беларуси еще в середине нулевых. В 2007 году указом Президента страны были образованы силы специальных операций. Этот род войск стал правопреемником ВДВ. Основой ССО стали десантники из Бреста, Витебска и Марьиной Горки.

Учебные занятия в 38-й Брестской отдельной гвардейской десантной штурмовой бригаде проходят на постоянной основе. Каждое действие должно быть отточено до автоматизма. Снайперы в связке с наводчиками совершенствуются в меткости, поражают цели на расстоянии от 300 до 1200 метров из винтовок СВД МЦ-116М и СВС-96. Полевые выходы летом у снайперов проходят примерно два раза в неделю.

Стрельбы проводят и экипажи боевых машин. Все для того, чтобы, если понадобится, каждый из этих парней был готов на 100 %. Одни из самых зрелищных занятий проходятся у водителей бронетранспортеров БТР-82А. Экипажи преодолевают маршруты на Брестском полигоне. Среди задач проехать через рвы и препятствия, а также показать свое мастерство в маневрировании.

Также в 38-й бригаде проходят комплексные полевые занятия и с разведывательными подразделениями. В программе отработка нормативов по топографии, радиационно-химической и биологической защите, оказание первой помощи раненым. В ходе тренировок разведчики совершенствуют навыки тактической подготовки и выполняют стрельбы из различных видов оружия.

"Сложность боя в лесу - это определение противника - с какой он стороны, какая у него маскировка. Также, если ты являешься снайпером, то в лесу тебе уже работать сложнее из-за того, что у тебя оптика. Приходится переходить на автоматическое оружие", - поделился военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Разведчик должен добыть информацию любым путем. И не важно, что для этого придется преодолеть - 50-километровый марш-бросок, бессонные ночи или атаковать противника в полной темноте. Эти ребята знают свою задачу и готовы к ее выполнению всегда. Среди разведчиков абсолютно нормально, если их вызовут на задание ночью или отзовут из отпуска.

"Обстановка сейчас на определенных участках границ нашей страны тяжелая, накаленная. Мы всегда готовы к выполнению задач по предназначению. Мы изучаем сейчас опыт вооруженных конфликтов. Исходя из сделанного анализа, меняется и программа боевой подготовки, и формы и методы обучения личного состава. Поступают новые образцы вооружения военной специальной техники, которые мы с достоинством осваиваем", - рассказал командир 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Валерий Булыго.

А сейчас немного о том, кто же такие разведчики простым языком. Принято считать, что силы специальных операций - это элита Вооруженных сил Беларуси, преемники легендарных ВДВ. Сегодня это мобильные войска, которые без лишнего пафоса могут выполнять любую задачу в любое время и в любом месте. В Беларуси три бригады ССО: 5-я находится в Марьиной Горке, 103-я - в Витебске, 38-я - в Бресте. В каждой из этих бригад есть еще и своя элита, которой поручаются самые сложные и ответственные задачи. Это и есть разведка. Хотя в командовании ССО таких формулировок избегают.

В зависимости от бригады в ней может быть всего одна или две разведроты, но в каждом батальоне есть свой разведывательный взвод. Это штучные специалисты в разных сферах - разминирование, управление беспилотниками, снайперская стрельба и, конечно же, прыжки с парашютом. Попасть в разведчики могут только опытные бойцы, которые за время службы зарекомендовали себя лучшим образом.

Несмотря на новые тенденции на сцене театра военных действий, старые десантные войска (сегодня это ССО) не потеряли актуальности. Именно поэтому в скором времени в Беларуси появится четвертая бригада в составе сил специальных операций. Она получит номер 37 и будет дислоцироваться в Гомельском регионе. Ее основной задачей станет прикрытие южного направления. Бойцы сил специальных операций и сегодня на постоянной основе несут службу по усилению охраны белорусско-украинской границы, но пока в полевых условиях.

"Было принято решение для усиления южного участка. И на сегодняшний день это самое, скажем, беспокойное направление, которое держит нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады. На сегодняшний день мы уже начали формирование этой бригады. Уже сформирован один из батальонов, и до конца этого года он уже станет боевой единицей", - заявил командующий ССО ВС Беларуси Вадим Денисенко.

Десантники не раз доказывали и сегодня подтверждают, что готовы выполнить любые задачи в любом месте, в любое время. И для них это не просто крылатая фраза. Если хотите, это кодекс чести. Стоять до последнего - вот в чем настоящая суть этих войск.